هند حسني طفلة مسرحية «هالة حبيبتي»: «التمثيل وحشني ونفسي أرجع تاني»

عبرت الفنانة هند حسني، أشهر طفلة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات ظهرت في مجال الفن، وإحدى بطلات مسرحية «هالة حبيبتي» للفنان القدير فؤاد المهندس، عن سعادتها بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 للمرة الأولى، وتأكيدها أنه من الأمور السعيدة التي حدثت لها مؤخرًا.

حضرت هند حسني إلى مهرجان القاهرة السينمائي بصحبة الفنانة هاجر الشرنوبي، وكريم الحسيني، حيث اشتهر الأخير بالمشاركة في أعمال فنية منذ طفولته، وقالت: «التمثيل وحشني ونفسي أرجع تاني».

غياب هند حسني عن الفن

اختفت «هند حسني» من الساحة الفنية مع منتصف التسعينيات في القرن الماضي، وأعادتها السوشيال ميديا مؤخرًا، من خلال فيديو قديم يعود لأكثر من 30 عامًا، عندما كان مفيد فوزي يجري معها لقاء في طفولتها وتحدثت بتلقائية أثناء تناولها بعض الحلويات جعلتها «تريند» منها عبارة «حاجات كتشيرة أوي.. تاخدلك واحدة».

هند حسني زوجة وأم

وقالت هند حسني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها اختفت فترة طويلة، رغم دراستها في كلية الآداب قسم مسرح بجامعة حلوان، وبعد ذلك تزوجت وأنجبت طفلين، واضطرت للعمل في مجال آخر.

وأشارت «حسني»، إلى أنه رغم حِجابها «غطاء الرأس» إلا أنها ليس لديها ما يمنع للعودة إلى الفن مرة أخرى «الفن وحشني جدًا، وإذا عرض علي أدوار تناسبني سأعود فورًا».