أوكرانيا: روسيا ستبدأ تعبئة سرية في ديسمبر المقبل

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقرير بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس السبت، إن روسيا تجري استعدادات في أراضي الاتحاد الروسي والأراضي التي ضمتها في وقت سابق على إثر استفتاء، لتعبئة سرية في صفوف القوات اعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

استنفاد ثلثي أعضاء «الناتو» إمكانية إمداد أوكرانيا بالأسلحة

من جانبها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن ثلثي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» استنفدوا إمكانية إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وسائل إعلام بولندية: الأوكرانيون يحصلون على إجازة مدفوعة التكاليف على حساب دافع الضرائب

وفي بولندا، نظم لاجئون أوكرانيون احتجاجا بعد قرار طردهم من فندق «إيكار» كان يقدّم لهم كافة الخدمات المضمنة، وقالت وسائل إعلام بولندية، إن حوالي 250 أوكرانيا تم إيوائهم في الفندق، استوفى بشكل كامل تكاليف الإقامة و3 وجبات في اليوم.

وأشارت وسائل إعلام بولندية، إلى حصول الأوكرانيون على إجازة مدفوعة التكاليف على حساب دافع الضرائب البولندي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي روسيا، قالت وزارة الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، أمس السبت، إن لم يتبق أكثر من دبلوماسيين روسيين في دول الاتحاد الأوروبي والأخرى التي أعلنتها روسيا غير صديقة لـ«موسكو» بعد الأزمة الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في أكتوبر الماضي، إن «موسكو» لا ترى أي سبب للاحتفاظ بوجودها الدبلوماسي الحالي في الدول الغربية، مشيرا إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لدول آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت الكاتبة فاليريا كونكينا، قالت في مقال على موقع «إف إن أيه»، إن الأزمة الأوكرانية ستجعل موجة الإفلاس أقرب، سواء في الولايات المتحدة أو في «الاتحاد الأوروبي»، مضيفة إن انهيارا اقتصاديا سيحدث في أوروبا، سيحدث بشكل أسرع، لأسباب واضحة.

«لوإكسبريس» الفرنسية: «واشنطن» تحقق أرباحا من الأزمة الأوكرانية

من جانبها، قالت مجلة «لوإكسبريس» الفرنسية، إن «واشنطن» تحقق أرباحا من الأزمة الأوكرانية من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال وصناعة الأسلحة، ووفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

بدوره، انتقد مذيع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، تاكر كارلسون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لطلبه المستمر المال من «واشنطن»، وقال إن الاقتصاد الأمريكي يذهب إلى القاع، بسبب مساعدة «كييف».

وفي سياق متصل، قال بول كريج روبرتس، المسؤول السابق في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» خلال فترة رئاسة رونالد ريجان«1981- 1989»، إن ضربات «موسكو» على بنية أوكرانيا التحتية تؤكد أن السلطات الروسية يمكنها تدمير البلاد في يوم واحد، دون استخدام النووي.