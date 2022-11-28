«لندن»: سنخصص لأوكرانيا 125 مدفعا ضد الطائرات بدون طيار

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن بلاده ستساعد أوكرانيا في تعزيز الدفاع الجوي، وستخصص «لندن» 125 مدفعا مضادا للطائرات لمحاربة الطائرات بدون طيار «المسيرات»، مضيفا أن بلاده خصصت 3 مليارات جنيه إسترليني كمساعدات لأوكرانيا في 2022، وفقا ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إطار العقوبات المفروضة ضد «موسكو»، قالت وسائل إعلام روسية، إن «الاتحاد الأوروبي» يدرس إمكانية رفع العقوبات عن بنك «روسلخوزبنك» الزراعي الروسي، وإعادة ربطه بنظام التحويلات المالية«سويفت» في إطار من صفقة «حبوب البحر الأسود»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليبوم» الإخبارية الروسية.

بنك «روسلخوزبنك» يلعب دورا كبيرا للشركات الزراعية الروسية

وكان رئيس «اتحاد الحبوب» الروسي، أركادي زلوشفسكي، قال في وقت سابق، إن بنك «روسلخوزبنك» يلعب دورا كبيرا للشركات الزراعية المحلية، مضيفا، لصحيفة «إزفستيا» الروسية أن المعاملات من خلال البنوك الأخرى صعبة بسبب العقوبات.

وأشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، بيتر ستانو، إلى ملاحظة وجود مطالب من «موسكو» بشأن دور «روسلخوزبنك» في المعاملات المتعلقة بالأغذية والزراعة، مضيفا أن أي تعديل لإجراءات الاتحاد يجب تبنيها بالإجماع من الدول الأعضاء في المجلس.

بدوره، دعا وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، خلال اجتماع مع السفير الروسي لدى بلاده، إيجور مورجولوف، إلى تعزيز التنسيق بين دول منظمة شنجهاي للتعاون وبريكس «روسيا - البرازيل - الهند - الصين - جنوب أفريقيا،»، لحماية السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

نقل 26 جنديًا أوكرانيا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا

وفي لاتفيا، نقل 26 جنديًا أوكرانيًا وجنديًا إستونيا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة، على طريق «فيا بالتيكا» السريع، وقالت محطة «إيه آر آر» الإستونية العامة، أمس الأحد، إن الحافلة كانت متوجهة من تالين إلى ريجا مساء أمس الأول السبت.

وأشارت ««إيه آر آر»، إلى مصرع سائق الحافلة، فيما تسبب الحادث في إغلاق الطريق السريع لعدة ساعات.