«الخارجية الأمريكية»: نعمل مع لاتفيا لتوفير المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أنّ الولايات المتحدة تعمل مع لاتفيا؛ لتوفير الأمن والمساعدات الإنسانية الحيوية لأوكرانيا.

بلينكن: واشنطن ممتنة لإسهامات لاتفيا في أمننا

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أنّ بلينكن قال إنّ الولايات المتحدة ولاتفيا حليفان قويان في الناتو مع شراكة قائمة على الإيمان المشترك بأهمية الديمقراطية الشاملة والحرية الاقتصادية والسيادة.

وأضاف بلينكن، في تهنئته للاتفيا بالعيد القومي، أن «الولايات المتحدة ممتنة لإسهامات لاتفيا العديدة في أمننا الجماعي والدفاع المشترك، وتصميمها على الحفاظ على رد حازم وموحد ضد العملية الروسية في أوكرانيا».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دعمت سيادة لاتفيا واستقلالها خلال أيام الاحتلال السوفيتي ووقفت مع شعب لاتفيا وهم يعملون على إعادة بناء بلادهم بعد استعادة حريتهم.

وقال: «واليوم، نعمل معا لتوفير الأمن والمساعدات الإنسانية الحيوية لأوكرانيا».

وتابع: «أن بلدينا يحتفلان هذا العام بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية وأعادا تأكيد التزامنا بالديمقراطية والحرية وسيادة القانون والأمن والازدهار»، مبديا ثقته أن الشراكة بين البلدين ستستمر وتنمو بشكل أقوى مع استمرار التركيز على العمل الجاد لتحقيق النتائج وتعزيز الديمقراطية لمواجهة تحديات السنوات القادمة.