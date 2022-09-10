مساعدات حكومية للأسر في اليونان لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم، أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يجهز مزيدًا من التمويل لتخفيف تأثير أزمة الطاقة وارتفاع التضخم على الأسر في البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» كحزمة مساعدات.

وتحاول اليونان تخفيف تأثير أزمة الطاقة على المواطنين، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما تسبب في أزمة طاقة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، ودفع بعض الحكومات بمليارات اليورو لحماية المنازل والمرافق من ارتفاع التكاليف.

اليونان تنفق نحو 8 مليارات دولار خلال العام الماضي

وأنفقت أثينا نحو 8 مليارات دولار لدعم فواتير الكهرباء منذ العام الماضي، كما يتعهد «ميتسوتاكيس» خلال خطابة السنوي عن السياسة والاقتصاد، أنه سيحافظ على الدعم حتى نهاية العام.

وفي اجتماع طارئ أمس، كلف وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي «بروكسل»، بصياغة مقترحات في غضون أيام قليلة للحد من عائدات منتجي الطاقة غير الغازية ومساعدة شركات الطاقة على البقاء واقفة على قدميها، في إطار سعيهم لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

اليونان تعد خطة لإنقاذ الدولة من الأزمة

وخرجت اليونان، الدولة الأكثر مديونية في منطقة اليورو، من خطة الإنقاذ الدولية الثالثة لها في 2018، بعد أزمة مالية استمرت عقدًا من الزمان، واعتمدت فقط على الأسواق لتغطية احتياجاتها من الاقتراض منذ ذلك الحين.

وفي الشهر الماضي، خرجت الدولة بما يسمى بالمراقبة المعززة لدائنيها، مما يعني مزيدًا من الحرية في تنفيذ السياسة الاقتصادية، وبدعم من النمو القوي بفضل عائدات السياحة التي جاءت أفضل من المتوقع هذا العام، قررت الحكومة استخدام أي غرفة مالية إضافية لتمويل دعم فاتورة الكهرباء.

ومن المتوقع أن يعلن ميتسوتاكيس عن خطة من ستة محاور لمساعدة الشباب على استئجار أو شراء منزل.