حبس المتهمين بإلقاء شاب من الطابق الثامن في حلوان

أمرت جهات التحقيق، بحبس 9 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بخطف شاب وإلقائه من الطابق الثامن، ما تسبب في مصرعه على الفور، كما أنها أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان، وتفريغ الكاميرات الموجودة بمنطقة وقوع الجريمة وإلقاء الجثة على طريق الكورنيش، وعرضهم على المعمل الكيميائي لإجراء تحليل المخدرات.

التحقيقات الأولية عن الجريمة

وورد خلال التحقيقات الأولية التي أجراها رجال الأمن، أن المتهمين اشتبهوا بسرقة المجني عليه لمركبة أحدهم «توك توك»، وذلك بعد أن تصادف مروره وقت اختفاء المركبة «توك توك»، ومن ثم أقدموا على خطفه وتقييده بالحبال وتعذيبه داخل شقة ملك أحد المتهمين، وعقب ذلك قام 4 منهم بإلقائه من الطابق الثامن، ووضع الجثة بطريق الكورنيش لتضليل رجال الأمن.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق الكورنيش بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحتها، وبالفحص تبين أن الشاب مصاب بكسور وجروح ويظهر على جسده آثار التعذيب.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين، وبمناقشتهم ومواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، أوضح محمد جمال المحامي بالنقض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهمين يواجهون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مضيفُا أن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن الإعدام هو عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.