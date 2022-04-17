تقرير لـ«الري»: إزالة 31% من التعديات على جسور النيل

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من قطاع حماية النيل عن مجهود القطاع في التصدي للتعديات على نهر النيل، وعدد الحالات المسجلة بالتعدي عليه.

التقرير: إزالة 54 الف حالة تعدٍ

وكشف التقرير عن إزالة 54 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل والمجاري المائية، منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل خلال 6 أشهر، خلال افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي الشهر الماضي.

وأوضح التقرير، أن نسبة التعديات المتبقية للإزالة في حدود 69% من حجم التعديات البالغ عددها 179.6 ألف حالة تعدٍ، التي تقع على مساحة تبلغ 24 مليونًا و376 ألف متر مربع على نهر النيل والترع والمصارف والمجاري المائية، وهي عبارة عن ردم وبناء مخالف.

كما كشف التقرير، أن المحافظات التي لا تزال تسجل أكثر تعديًا على نهر النيل تقع على فرع رشيد بالمقارنة بفرع دمياط، وجاءت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى في التعدي على جسور نهر النيل والمجاري من بين المحافظات المطلة على النيل بـ32 ألف حالة تعدٍ، بينما جاءت محافظة الغربية في المرتبة الثانية بـ15 ألف حالة تعدٍ ثم محافظة الدقهلية بـ8 آلاف حالة.

وفي محافظات الصعيد، جاءت محافظة بني سويف في مقدمة محافظات الصعيد بـ 7.9 ألف حالة، بناء على نهر النيل، ثم محافظة المنيا، وجاءت في المرتبه الثانية بـ 6.5 ألف حالة تعد بني سويف في المرتبة الخامسة بـ12.467 حالة.

الإزالات في محافظة البحيرة

وفيما يتعلق بالإزالات سجلت محافظة البحيرة أعلى المحافظات إزالة بـ90 حالة، ثم محافظة أسيوط بـ9 حالات، وأكد التقرير أن أجهزة الوزارة تمكنت أمس من إزالة 99 حالة تعدٍ على مساحة ألف و398 مترًا، بينما لا يزال متبقي 16 مليونًا و813 ألف متر، وأكد التقرير أنه لا يزال متبقى 69 ألف حالة تعد حتى أمس.