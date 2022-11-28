15 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل إعلان التفاصيل النهائية اليوم

يعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الفنية النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، ظهر اليوم، بديوان عام الوزارة، مؤكدا أن جميع أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، موضحا أن هناك إجراءات مشددة سيتم تنفيذها داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2023 تعقد 10 يونيو المقبل

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ «الوطن»، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد يوم 10 يونيو المقبل وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، لافتا إلى تدريب 5 آلاف معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية الخاصة بالثانوية العامة، وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى، موضحا أنه سيتم عقد امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظامها الجديد، سواء كيفية الإجابة عن الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد.

معلومات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2023

1- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو المقبل.

2- تعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

3- تحتوي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على نسبة 15% من الأسئلة المقالية.

4- تحتوي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على نسبة 85% من أسئلة الاختيار من متعدد.

5- تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023.

6- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا بنظام «البابل شيت» وليس إلكترونيا بنظام «التابلت».

7- تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا.

8- تصحيح الأسئلة المقالية من خلال التابلت وليس الماسحات الضوئية.

9- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام «الأوبن بوك»، دون السماح بدخول الكتاب المدرسي لجان الامتحان.

10- توزيع كتيب المفاهيم على طلاب الثانوية العامة مع بداية الامتحانات.

11- تدريب 5 آلاف معلم على نظام امتحانات الثانوية العامة الجديدة.

12- طالب الثانوية العامة سيجيب على الأسئلة المقالية بخط يده في ورقة منفصلة.

13- عقد امتحانات تدريبية للطلاب دون درجات للتدريب على نظام امتحانات الثانوية العامة الجديدة.

14- وقف التحويل بين مدارس الثانوية العامة في الصعيد والتي شهدت حالات غش خلال العام الماضي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

15- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية للاطمئنان على صحة الطلاب خلال سير الامتحانات، وتقديم الدعم لأي طالب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.