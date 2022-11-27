كشفت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، إذ يستعد الطلاب لتسجيلها بشكل إلكتروني خلال الفترة المقبلة، ويعتبر تسجيل الاستمارة من الشروط الأساسية لدخول اختبارات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم، في السطور القادمة.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يجرى الإعلان عن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام المقبلة، إذ توفر رابط التسجيل وأهم الإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها، ولكن يشترط لتسجيل الاستمارة أن يقوم الطالب بإنشاء بريد الالكتروني مدرسي موحد، وبعدها طباعة الاستمارة وتسليمها لإدارة المدرسة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

ويتضمن المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت كالآتي:

- تقديم 4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر .

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر .

- صور ضوئية بالإضافة إلى إيصال سداد المصروفات الدراسية، ويتم تدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب.

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- شراء طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

- صورتين ضوئيتين إيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد.

- صورتين ضوئيتين وإيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، فإن اختبارات الثانوية العامة تبدأ من 10 يونيو 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وستعلن وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.