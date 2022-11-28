«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار خفيفة على القاهرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تستمر في الانخفاض اليوم، حيث تصل العظمى في القاهرة إلى 22 درجة مئوية، لافتة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، إضافة إلى السحب العالية، التي تحجب جزءا من أشعة الشمس على مدار اليوم، فضلا عن منخفض جوي بطبقات الجو العليا، يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة نهارا.

وأوضحت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية dmc، أنّ الأجواء تكون لطيفة نهارا على المحافظات الشمالية، مائلة للحرارة جنوبا، وتنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر بشكل ملحوظ، حيث تصل الصغرى على القاهرة الكبرى إلى 15 مئوية، وفي بعض المناطق تصل إلى 11 درجة.

فرص سقوط الأمطار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة في الفترات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مؤكدة زيادة فرص تساقط الأمطار اليوم، لتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من على البحر الأحمر، مع امتداد منخفض السودان الموسومي، الذي يكون تأثيره الأكبر على محافظة البحر الأحمر، خاصة حلايب وشلاتين ومرسى علم، التي تشهد أمطار خفيفة إلى متوسط، فضلا عن تساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وبعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد خلال فترات الليل حتى صباح الغد.

استقرار الأجواء

وتابعت غانم، أنّ فرص الأمطار الخفيفة والمتوسطة ستكون أكثر الثلاثاء المقبل على المناطق المطلة على البحر الأحمر وجنوب سيناء، لتستقر الأجواء بداية من يوم الأربعاء، لتتلاشى فرص سقوط الأمطار وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف بنحو درجة، وتعود الشبورة مرة أخرى في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

الملاحة البحرية

وأشارت إلى أنّ الأيام الماضية شهدت اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، أما اليوم وعلى مدار الـ72 ساعة القادمة، فلن يكون هناك أي تأثير على حركة الملاحة البحرية، كما أنّ ارتفاع الأمواج لن يتجاوز مترين على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يسهل أعمال الصيد والملاحة البحرية.

وشدد على ضرورة متابعة المواطنين للنشرات الجوية بصورة يومية، كون فصل الخريف يتسم بالتقلبات الجوية، كما لفتت إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.