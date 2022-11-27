أماكن سقوط الأمطار غدا.. تستمر خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ تشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية تتمثل في رياح نشطة وأمطار وشبورة مائية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

تتساقط الأمطار، غدا، على معظم الأنحاء تقريبًا، حيث تكون هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الليل بنسبة 20% على محافظات القاهرة الكبرى والتي تتضمن محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية.

وترتفع نسب سقوط أمطار خفيفة بنسب 30% على السواحل الشمالية الغربية، بينما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%.

ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس التي تشهدها البلاد، قال بيان هيئة الأرصاد إنه يستمر لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوبي سيناء والصعيد، أما خلال ساعات الليل يكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء ما عدا شمال الصعيد يكون لطيف.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقًا للهيئة، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 15

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 15

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 16

- بورسعيد 23 - 17

- الإسماعيلية 23 - 15

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 16

- شبين الكوم 22 - 16

- طنطا 21 - 16

- شلاتين 26 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 13

- سيوة 21 - 08

- العريش 22 - 16

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 17

- كاترين 19 - 07

- رأس سدر 26 - 16

- نخل 20 - 11

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 27 - 19

- الغردقة 27 - 18

- مرسى علم 25 - 19

- الفيوم 22 - 13

- بني سويف 22 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 11

- سوهاج 24 - 13

- قنا 25 - 14

- الأقصر 27 - 15

- أسوان 28 - 15

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20