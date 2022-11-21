وزيرا الاتصالات وقطاع الأعمال يبحثان آليات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال التحول الرقمي.

وحضر الاجتماع المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وعدد من القيادات بالوزارتين.

واستعرض اللقاء مستجدات مشروع التحول الرقمي للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة منظومة العمل بالوزارة، في إطار تنفيذ مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

تقديم الدعم لإنجاز مشروع التحول الرقمي

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنجاز مشروع التحول الرقمى فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في ضوء حرص الوزارة على التعاون مع كل قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية، مشيدا بالتعاون البناء والمستمر بين الوزارتين لتمكين وزارة قطاع الاعمال العام من تطوير بنيتها التكنولوجية في ضوء الجهود المبذولة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ميكنة نظم العمل بالشركات وفق أحدث التقنيات المعلوماتية

ومن جانبه؛ أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على التحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، إلى جانب تجهيز وتطوير البنية التحتية وتأهيل العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة، بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.