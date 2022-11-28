خبير «أوابك»: تشغيل محطات إسالة الغاز بكامل طاقتها ساهم في زيادة الصادرات

قال المهندس وائل حامد عبد المعطي الخبير في الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بدأت في الارتفاع خاصة مع تشغيل محطات تسييل الغاز الطبيعي بكامل طاقتها.

تصدير 2 مليون طن من الغاز الطبيعي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مصر استطاعت أن تصدر ما يقرب من 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال 3 أشهر فقط، وهو ما يجعلها تسعى بشكل كبير لزيادة هذه الكميات لتدخل بقوة للسوق العالمي وأن تكون منافس قوي لصادرات الغاز الطبيعي للدول الأوروبية خاصة في ظل الأزمات الحالية وانخفاض واردات أوروبا من الغاز الروسي، المورد الأكبر لاحتياجاتها من الغاز وهو ما يجعلها تبحث عن بدائل لتلبية احتياجاتها.

أرقام قياسية لصادرات الغاز الطبيعي

وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق أرقام جديدة وقياسية في كميات الصادرات من الغاز الطبيعي المسال، حيث تستهدف الدولة أن تصل إلى 8 ملايين طن من صادرتها للغاز الطبيعي للدول الأجنبية والأوروبية والدول الأخرى.

وتستخدم مصر بيع الشحنات الفورية للغاز والتي يتم إرسالها حسب السعر الذي يتمّ الاتفاق عليه للبيع حسب العقد، ومن يرغب في شرائه يطلب الشحنة له، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، إذ كان هناك نقص وتخوف في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وشهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال توقف عن تصدير الغاز المسال من خلال الناقلات منذ شهر مارس 2020 بسبب انخفاض أسعار الغاز لضعف الطلب عليه بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، ولكنها عاودت الارتفاع بشكل كبير عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وإيقاف توريد الغاز الروسي لأوروبا التي تعد أكبر مورد لها.