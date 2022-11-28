الاحتفاء بالعراق وتكريم ميدو عادل.. أبرز فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح اليوم

يشهد اليوم الرابع من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إقامة عدد من الندوات والفعاليات المسرحية المهمة على المستوى العربي، إذ يبدأ اليوم من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح بندوة الاحتفاء بالنصوص الفائزة بجائزة يسرى الجندي لتأليف المسرحي، في منتصف اليوم سيتمّ الاحتفاء بالمسرح العراقي ورموزه بحضور نجوم الفن العراقي.

فعاليات مهرجان شرم الشيخ

كما سيشهد اليوم من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حفل توقيع كتابي المؤلفان العراقيان الكاتب والمخرج منير راضي العبودي، وحليم هاتف جاسم بكتابي «شكسبير في جبل الأوليمب» و«هجنة الأداء التمثيلي في عروض مسرح ما بعد الحداثة».

تكريم الأردنية أمل الدباس

كما سيقام مؤتمرين لتكريم الفنانة الأردنية أمل الدباس ومؤتمر آخر لتكريم ميدو عادل، إضافة لعدد من العروض المسرحية منها المرأة والسلطان السوداني.

يذكر أنَّ مهرجان شرم الشيخ قد انطلق في 25 من الشهر الجاري ومن المقرر أن يختتم بعد غد الأربعاء في حفل بمركز ثقافة شرم الشيخ.