ضبط 1836 قضية تموينية في 24 ساعة.. أبرزها «حجب أطنان من الأرز»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1836 قضية تموينية متنوعة من بينها:

- ضبط 3 قضايا بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 1,145 طن أرز أبيض، 2 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 4,350 طن أرز أبيض، 67 قضية حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 635,091 طن أرز شعير.

حجب السلع الاستراتيجية

ضبط 2 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 7,960 طن مكرونة – سكر – زيت طعام - شعرية – 1,800 طن دقيق أبيض – 1390 لتر زيت طعام، وكذا ضبط 467 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 19,750 طن دقيق أبيض – 48,936 طن مكرونة – زيت طعام – سكر – ملح – مسلى – عسل جلوكوز – أعلاف أسمدة – 38963 عبوة سجائر.

ضبط 919 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 14 قضية دقيق بلدي مدعم - 163 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 173 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 569 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت70,050 طن دقيق بلدي مدعم، وكذا ضبط 24 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 25,780 طن دقيق بلدي - 1,250 طن أسمدة مُدعمة – 4 قطعة ميزان وماكينة نخل – 35000 لتر مواد بترولية – 318 أسطوانة بوتاجاز.

مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالي 816,112 طن – أبرزها 70,050 طن دقيق بلدي – 25,780 طن دقيق بلدي - 21,550 طن دقيق أبيض – 1,250 طن أسمدة مُدعمة – 56,896 طن مكرونة، زيت طعام، سكر، مسلى، عسل جلوكوز، ملح، شعرية، أعلاف، أسمدة - 635,091 طن أرز شعير – 5,495 طن أرز أبيض عينى، وكذا ضبط 1390 لتر زيت طعام – 35000 لتر مواد بترولية - 318 إسطوانة بوتاجاز – 38963 عبوة سجائر.

ضبط المدير المسئول عن مخزن به منخل بدون ترخيص– بمحافظة القليوبية وبحوزته كمية قدرها 18,600 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار به في السوق السوداء – 6,500 طن دقيق بلدي مُدعم تم إعادة نخله معبأة داخل شكائر – 280 كيلو جرام نخالة ناعمة ناتجة عن إعادة نخل الدقيق البلدي المدعم معبأة داخل شكائر – 4 قطعة ميزان – ماكينة تعبئة – ماكينة نخل – أدوات إنتاج.

ضبط مالك مخبز بلدي

ضبط مالك مخبز بلدي لتصرفه في كمية قدرها 60,800 طن دقيق بلدي مدعم بالإتجار بها ببيعها في السوق السوداء.

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص – بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها 4,260 طن مكرونة – سكر حر - شعرية معبأة داخل شكائر وعبوات - 1390 لتر زيت طعام معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية– محافظة القليوبية وبحوزته كمية قدرها 3,700 طن زيت طعام – مكرونة – 1,800 طن دقيق أبيض – 1 طن أرز أبيض معبأة داخل شكائر قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج وبحوزته كمية قدرها 9 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر.

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 67 قضية بمضبوطات بلغت 635,091 طن أرز شعير.

ضبط 3,575 طن لحوم مجمدة بدون بيانات

ضبط 3,575 طن لحوم مجمدة بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 3,087 طن مفروم لحوم مجمدة – جمبري – مكرونة معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لأحد مطاعم تقديم الوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة.

ضبط 16,500 طن مخللات معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك معمل لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا مجهولة المصدر عن ضبط 42 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 45528 عبوة سجائر مختلفة الأنواع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.