ضبط 1100 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك في قنا خلال نوفمبر

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، وشرطة المسطحات المائية والوحدات المحلية لمجالس المراكز والمدن، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء خلال شهر نوفمبر الجاري، لضبط المخالفين.

وبحسب بيان محافظة قنا الصحفي، اليوم، تأتي الحملات بهدف التأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

حملات على الجزارين

وأضاف «الداودي» أن الحملات التي شنتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 58 محضر مخالفة بإجمالي مضبوطات بلغت 1100 كيلوجرام، منها 368 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، جرى ذبحها خارج المجازر الحكومية، و714 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و20 كيلوجرامًا جرى إرسالها إلى هيئة الأغذية الصحية للفحص، مشيرًا إلى أنه جرى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

استمرار الحملات في محافظة قنا

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.