«الأرصاد»: أمطار رعدية ومتفاوتة الشدّة على مناطق متفرقة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث تستمر الأجواء الغائمة على الأنحاء كافة، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وصولا إلى جنوب البحر الأحمر وشمال الصعيد، يصاحبها أمطار عشوائية على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد قد تصل إلى القاهرة ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ الأمطار ستكون رعدية ومتفاوتة الشدة على الصحراء الغربية، خاصة واحة (سيوة) وجنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب وشلاتين، ومرسى علم).

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للهيئة، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 16

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 23 - 16

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 17

- شبين الكوم 22 - 17

- طنطا 21 - 17

- شلاتين 26 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 25 - 20

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20