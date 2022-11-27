توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار على معظم الأنحاء

أكدت الأرصاد الجوية في توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة، سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على شمال الصعيد ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، نظرًا لاستمرار منخفض السودان الموسمي بالمناطق الجنوبية للبلاد وحتى أقصى الجنوب، ما يزيد من الرطوبة وبالتالي فرص سقوط الأمطار.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار ستزيد خلال الـ72 ساعة المقبلة على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية والوجه البحري، ووسط سيناء، وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر، وشمال الصعيد بين متوسطة وخفيفة، وستصبح متفاوتة الشدة يوم الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة الاثنين 28 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.

درجات الحرارة الثلاثاء 29 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.

درجات الحرارة الأربعاء 30 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.