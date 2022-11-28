جدول امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري في أسيوط

أعلنت المنطقة الأزهرية المركزية بمحافظة أسيوط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري للصفين الأول والثاني الإعدادي، والتي تنطلق يوم 24 ديسمبر المقبل.

مواعيد امتحان الصف الأول الإعدادي

وأوضحت المنطقة الأزهرية، أن مواعيد امتحانات الصف الأول الإعدادي كالآتي:

- السبت 24 ديسمبر.. امتحان الفقه، ومدته ساعة ونصف، واللغة العربية ورقة أولى «النحو»، ومدتها ساعة ونصف.

- الأحد 25 ديسمبر.. امتحان مادة أصول الدين ورقة أولى «التفسير والحديث»، ومدته ساعة ونصف، ومادة العلوم ومدته ساعه ونصف.

- الاثنين 26 ديسمبر.. اللغة العربية ورقة ثانية «المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة»، ومدته ساعتان، وامتحان الهندسة ومدته ساعة ونصف.

- الثلاثاء 27 ديسمبر.. امتحان أصول الدين ورقة ثانية، ومدته ساعة ونصف، والدراسات الاجتماعية ومدته ساعة ونصف.

- الأربعاء 28 ديسمبر.. امتحان حفظ القرآن الكريم وتجويده، ومدته ساعة ونصف، وامتحان الجبر، ومدته ساعة ونصف.

- الخميس 29 ديسمبر.. امتحان اللغة الأجنبية، ومدته ساعتان، وامتحان التربية الفنية ومدتها ساعة.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

وأشارت المنطقة إلى أن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي كالآتي:

- السبت 24 ديسمبر.. امتحان الفقه، ومدته ساعة ونصف، واللغة العربية ورقة أولى «النحو والصرف»، ومدته ساعة ونصف.

- الأحد 25 ديسمبر.. امتحان أصول الدين ورقة أولى «التفسير والحديث»، ومدته ساعة ونصف، والعلوم مدته ساعة ونصف.

- الاثنين 26 ديسمبر.. امتحان اللغة العربية ورقة ثانية «المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة»، ومدتها ساعتان، وامتحان الهندسة لمدة ساعة ونصف.

- الثلاثاء 27 ديسمبر.. امتحان أصول الدين ورقة ثانية «التوحيد والسيرة»، ومدته ساعة ونصف، وامتحان الدراسات الاجتماعية ومدته ساعة ونصف.

- الأربعاء 28 ديسمبر.. امتحان حفظ القرآن الكريم وتجويده، ومدته ساعة ونصف، وامتحان الجبر ومدته ساعة ونصف.

- الخميس 29 ديسمبر.. امتحان اللغة الأجنبية، ومدته ساعتان، وامتحان التربية الفنية ومدته ساعة.