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مهرجان الأقصر بلدنا.. «موكب حنطور» وفرقة فنون شعبية وضيوف من 30 دولة

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أبو الحسن عبد الستار
01:05 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
مهرجان الأقصر بلدنا

مهرجان الأقصر بلدنا

انطلقت فعاليات مهرجان الأقصر بلدنا، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، في الفترة من 26 حتى 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة 30 دولة أفريقية وعربية.

بدأت الفعاليات بـ«موكب الحنطور» بها 120 عربة، حاملين أعلام الدول المشاركة من مقر انعقاد المؤتمر بفندق «الجولي فيل» بالعوامية، مرورا بشارع خالد بن الوليد السياحي وصولاً لكورنيش النيل بالأقصر، وتجولوا على ضفاف نهر النيل بمصاحبة فرق الفنون الشعبية، وسط تفاعل أهالي المدينة بالهتاف والتصفيق، وهو ما شد انتباه والوفود السياحية.

وأعرب الضيوف، من ممثلي 30 دولة عربية وإفريقية، عن فرحتهم واستمتاعهم بموكب الحناطير، وجمال الأقصر وتفردها كمدينة سياحية، واستمتع الضيوف بمشاهدة الآثار المصرية مثل معبد الأقصر وطريق الكباش.

وانطلقت فعاليات المؤتمر، يوم الخميس ويستمر حتى الأحد 30 أكتوبر 2022، وأناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإلقاء كلمة افتتاح المؤتمر وافتتاح المعرض المصاحب له.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار