حريق غرفة في فندق بالدقي.. وإصابة نزيل بـ«اختناق»

نشب حريق داخل غرفة بأحد الفنادق في شارع جدة بدائرة القسم، ما أسفر عن احتراق محتويات الغرفة بالكامل، وإصابة نزيل باختناق، حيث جرى إخماد الحريق، ونقل النزيل إلى مستشفى المروة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم هاني شعراوي، رئيس القطاع، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في غرفة بفندق في دائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم عمرو فاروق، رئيس المباحث، وتبيّن نشوب حريق في غرفة بفندق، واحتراق محتوياتها، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

سبب الحريق

وبيّنت التحريات الأولية، أنّ سبب الحريق مخلفات سجائر «طفي» سقطت من يد نزيل الغرفة، عمره 44 عاما، عند استغراقه في النوم، ولم يؤثر الحريق على أي نزيل أو على حركة إشغالات الفندق، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.