إحصائية لـ«التضامن» تكشف ضحايا العنف الأسري: بينهم رجال و«مسنين».. والأطفال بنسبة 75%

قالت الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج «وعي» وبرامج المواطنة، إنّ مفهوم العنف الأسري أكبر من «ضرب الزوجات»، حيث يمارسه الأشخاص الأقوياء داخل الأسرة على الأضعف، وأشهر أنواعه هو العنف ضد الأطفال، موضحة أنّ آخر مسح صحي للأسرة المصرية، أوضح أنّ 75% من الأطفال من سن عام حتى 14 عاما، تعرّضوا لأشكال مختلفة من العنف، بداية من الضرب الخفيف وانتهاء بالركل العنيف والحرق.

العنف الأسري

وأضافت مستشار وزارة التضامن، في فيديو بثته الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك، أنّ المسح الصحي للأسرة المصرية، أشار إلى أنّ 75% من السيدات يعانين من العنف من سن 15 حتى 45 عاما، ومنها «الجسدي، واللفظي، والجنسي، والمعنوي»، بخلاف أشكال العنف الأخرى، مثل «ختان الإناث» و«زواج الأطفال»، لافتة إلى أنّ بعض الرجال والمسنين يتعرضون للعنف الأسري.

مواجهة العنف الأسري

ووجّهت فيفيان، عددا من الرسائل للمعنّفات، ومنها الحديث عن العنف الذي يُمارس ضدهم، لافتة إلى أهمية أن يواجه المجتمع العنف الأسري، بداية من المدرسة والأسرة والإعلام والقانون وكل مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، ومساعدة الفتيات بالخدمات والتوعية، وكيفية حماية نفسها من العنف، وكيفية التصرف حال تعرضها للعنف.

وأطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تقام هذا العام تحت شعار «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار»، والتي تأتي في إطار أنشطة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وتتم بالتعاون والتنسيق مع برنامج «تكافؤ الفرص».