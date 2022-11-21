استشاري مناعة لـ«الحياة»: وصفات المضادات الحيوية ضد الأمراض الفيروسية «خزعبلات»

تنتشر الفيروسات المختلفة، في فصل الشتاء، وتصيب الكثير من المواطنين، وبعضهم يلجأ لتناول المضادات الحيوية بالرغم من التحذيرات الكثيرة منها، حيث من الممكن أن تسبب أضرارا صحية كثيرة.

نزلات البرد يسببها 200 فيروس

وقال الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، إنّ نزلات البرد يسببها 200 فيروس، وبالتالي لا يجب الحصول على مضادات حيوية من أجل التعامل معها: «لا يجب أن نتناول الأسبرين دون استشارة طبيب، لأن الأسبرين مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة قد يسبب مشكلات في الكلى والكبد».

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن ما يُقال بشأن ضرورة اللجوء إلى المضادات الحيوية، عند ارتفاع درجات الحرارة واحتقان الحلق مجرد «خزعبلات»، إذ أن الأطباء لا يصفون المضادات الحيوية في الروشتات من أجل علاج الفيروسات.

وتابع، أن المضادات الحيوية تستخدم للتعامل مع البكتيريا، لافتًا إلى أن 95% من أمراض الأطفال في المراحل المبكرة من عمرهم تكون فيروسات وتشفى بسرعة.