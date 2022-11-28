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«الداخلية»: تحرير 2248 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وشيماء مختار
11:43 ص | الإثنين 28 نوفمبر 2022
حملات الإدارة العامة للمرور

حملات الإدارة العامة للمرور

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط مخالفات مرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2248 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفات مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة حملاتها المستمرة على الطرق، وحررت 667 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق

وتبين في قانون المرور، العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني كالتالي:

1ـ يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

2ـ سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

3ـ غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

4ـ  تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.

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بقلم محمد بركات وشيماء مختار