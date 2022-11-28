99 طالبا يخوضون انتخابات أول اتحاد طلاب في جامعة أسيوط الأهلية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، ترشح 99 طالبا وطالبة لخوض انتخابات أول اتحاد طلاب لجامعة أسيوط الأهلية على مستوى 7 كليات.

99 طالبا وطالبة يخضون الانتخابات

وكشف «المنشاوي»، في بيان له، أن الكشوف المبدئية تم إعلانها أمس الأحد، وضمت تقدم 99 طالبا وطالبة، من الراغبين فى خوض انتخابات اتحاد طلاب الكليات والجامعة للعام الجامعي الجاري 2022 /2023.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم اللازم للجامعة الأهلية، سواء على مستوى الخدمات التعليمية، أو الأنشطة الطلابية، وذلك بالتوازي مع الحراك الدائم والنشاط المتميز في جامعة أسيوط الحكومية، مؤكداً متابعته لإجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ كل الضمانات التي تكفل إجراءها في مناخ من الشفافية والحيادية، وعلى نحو يشجع الطلاب على الانخراط فى التصويت الانتخابات كأول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب.

اعداد المرشحين في الكليات

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الكشوف المبدئية شهدت تقدم 99 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، مع تفوق عدد الطلاب عن الطالبات، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات 65 طالبا و34 طالبة، وتضمنت ترشح 21 طالبا وطالبة في كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعى، و14 في كل من كليات طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلوم الإدارية، أما كلية الطب فشهدت ترشح 13 طالبا وطالبة، و9 فقط فى كلية الألسن، وفق الكشوف المبدئية التي تم رصدها والإعلان عنها أمس.

وأضاف «عبد المولى»، أنه من المقرر اليوم الإثنين 28 نوفمبر بدء تلقي الطعون، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري.