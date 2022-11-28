وزير التعليم: التصحيح الإلكتروني يحقق العدالة.. ولن نساوي الطالب الغشاش بالمجتهد

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 سيتم تصحيحها بشكل إلكتروني، المقالية والاختيار من متعدد، دون تدخل العنصر البشري لضمان عدم وقوع أى أخطاء، مضيفا: «التصحيح الإلكتروني يحقق العدالة بين جميع الطلاب، ولا يشوبه خطأ، والوزارة عازمة على القضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني والجماعي، ولن يتساوى الطالب الغشاش بالمجتهد».

امتحانات الثانوية العامة 2023 تعقد ورقيا

وأضاف وزير التعليم لـ«الوطن»، أنّ أبرز ملامح امتحانات الثانوية العامة 2023 معروفة لدى الجميع، والوزارة تعمل ما في صالح الطلاب، لافتا إلى أنّ الامتحانات ستعقد ورقيا بنظام البابل شيت، وتحتوى على 15% فقط من الأسئلة المقالية و85% أسئلة اختيار من متعدد، حيث تعقد بنظام الأوبن بوك، دون السماح بدخول الكتاب المدرسي اللجان الامتحانية.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعتمد على نواتج التعلم

وأوضح وزير التعليم، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعتمد على نواتج التعلم والفهم ومخرجاته، حيث تعقد يوم 10 يونيو المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، وسيتم تدريب الطلاب على نظام الامتحانات الجديدة قبل عقد الامتحانات الرسمية، لافتا إلى أنّ الوزارة دائما تعمل لصالح أبنائها الطلاب، وتقديم محتوى تعليمي متميز للارتقاء بمستوى جموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وزير التعليم يعلن التفاصيل الفنية لامتحانات الثانوية العامة بعد قليل

ويعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، خلال مؤتمر صحفي سيعقد في ديوان عام الوزارة، التفاصيل الفنية النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023، وخطة الوزارة في المرحلة المقبلة من العام الدراسي الحالي 2022-2023.