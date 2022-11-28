وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ محور عمرو بن العاص الحر في الجيزة (صور)

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع محور عمرو بن العاص الحر، بمحافظة الجيزة، الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأوضح وزير الإسكان، أنَّ محور عمرو بن العاص الحر، يحقق الربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبري علوي بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، بجانب أعمال الربط مع الطريق الدائري، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع أيضاً مع شوارع (العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات -ترسا سابقاً).

محور عمرو بن العاص يستهدف زيادة انسيابية الحركة المرورية

وأشار الجزار، إلى أنَّ مشروع محور عمرو بن العاص يهدف إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية الحالية بمدينة الجيزة، ويُعد المحور الجديد ثاني محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجاري الانتهاء من تنفيذه،، ويقلل المحور مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

وفى السياق ذاته، أجرى اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع محور عمرو بن العاص الحر، والذى يتم تنفيذه في إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة للمساهمة في تحقيق التنمية بصفة عامة، وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة، إذ تولى الجهاز المركزي للتعمير بدراسة مشروعات تطوير غرب إقليم القاهرة الكبرى، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، وتشمل تلك المشروعات، محور عمرو بن العاص، ومحور السادات، وتطوير ورفع كفاء محور 26 يوليو.

إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية

وتابع «نصار»: يتضمن العمل بمشروع محور عمرو بن العاص، إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 – 3) حارة مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، ويتضمن أيضاً إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، وسيتم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنَّ تنفيذ المشروع في المناطق المزدحمة التي يمر بها، والمليئة بشبكات المرافق، تطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال مدة تنفيذ المشروع، بجانب تحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع (كهرباء – مياه شرب – صرف صحي – غاز – تليفونات – شبكات اتصالات)، وسرعة حل أي معوقات تواجه تنفيذ المحور لاختصار وقت التنفيذ، والذي يعمل به 3 شركات وطنية.