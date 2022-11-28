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ضبط 2400 قضية مخالفات داخل المترو والقطارات في 24 ساعة

كتب:

 محمد بركات 
11:46 ص | الإثنين 28 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2439 قضية مخالفات تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

 ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

كما تمّ ضبط 13988 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و487 قضية ضرائب، و53 قضية مخالفات منها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص».

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بقلم  محمد بركات 