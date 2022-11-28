ضبط 58 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 57 ألفًا و670 مخالفة مرورية ضمت «16097 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و57 مخالفة السير دون تراخيص و7 دراجات نارية مخالفة، و10 مخالفات موقف عشوائي».

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.