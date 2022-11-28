أستاذ اقتصاد: توطين الصناعة يحقق الاكتفاء الذاتي للدولة من السلع

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن توطين الصناعة في مصر يحقق الاكتفاء الذاتي بالشكل الذي يتوافق مع الاحتياجات المحلية والاستهلاك المحلي إلى جانب فتح أبواب للتصدير بالخارج، وهذا يعطي ميزة أفضل للمنتجات المصرية داخل الأسواق التصديرية، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من بعض السلع الغذائية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.

يجب توفير قدر كافي ومناسب من الإنتاج المحلي

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الأمر يتطلب توفير قدر كافي ومناسب من الإنتاج المحلي للسلع الغذائية وفقًا للتداعيات التي يمر بها العالم حتى لو كان الاستيراد أقل من تكلفة إنتاجها محليًا، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي للعالم بأكمله لو تكرر مرة أخرى فمن الممكن أن يتحول العالم إلى حالة الاقتصاد المغلق، متابعًا أن رفع وزيادة الصادرات وتقليل الواردات من أهم العوامل التي تحافظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود داخل البنك المركزي.

أهمية توطين الصناعات

وتابع، أنه في حالة تحول العالم للاقتصاد المغلق ستُعامل السلع الغذائية معاملة السلع الاستراتيجية التي لها علاقة بالأمن القومي، وبالتالي يستدعي الأمر وجود قدر كافي منها داخل الدولة، لافتًا إلى أن التداعيات والآثار الاقتصادية المترتبة على عملية توطين الصناعة لا تقلل من فاتورة الواردات بالأمر الذي يترتب عليه تحقيق فائض في الميزان التجاري فقط، ولكن الأمر ينعكس بشكل أكبر على قيمة وسعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية.