أستاذ اقتصاد: الناتج المحلي المصري وصل إلى تريليون جنيه مقارنة بـ2013

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق، إنّ الصناعة المصرية لها تقاليد وتاريخ كبير، مشيرًا إلى أنّ الدعم الذي حصلت عليه الصناعة خلال آخر 8 سنوات حققت انطلاقة كبيرة لم يشهدها الناتج المحلي المصري من قبل، إذ إنّه وصل الآن إلى تريليون جنيه مقارنة بعام 2013، الذي كان يبلغ 350 مليار جنيه، متابعًا بأنّ هناك 10 آلاف موافقة جديدة من أجل مناطق ومنشآت صناعية بالقطاع الخاص.

طفرة كبيرة بقطاع الصادرات الخاصة بالصناعة

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أننا شهدنا طفرة كبيرة بقطاع الصادرات الخاصة بالصناعة، حيث إنّ الصناعة كانت تصدر بـ22 مليار دولار في 2014/2015، بينما الآن تجاوزت 31 أو 32 مليار دولار أي بزيادة 10 مليارات دولار، نتيجة إقرار برامج التحفيز للصادرات المصرية ودعم المصدرين وسداد ععدد كبير من التزاماتهم، فضلًا عن إنشاء مناطق صناعية وتطوير البينة التحتية التي دعمت قطاع الصناعة.

الصناعة تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي

وتابع بأنّ الإنتاج الصناعي، اليوم، وصل إلى 950 أو 960 مليار جنيه، وهذا مؤشر كبير للغاية يؤكد أنّ الصناعة المصرية حازت على اهتمام ودعم كبير، مضيفًا أنّ الصناعة اليوم تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي وذلك دليل على الاستدامة.

ونوّه بأهمية القطاعات الأخرى كالسياحة أو النقل أو تجارة الخدمات وغيرها، لكن الصناعة أهم القطاعات التي يوجد بها استدامة وتخلق عدد كبير من فرص العمل خلال السنوات الماضية.