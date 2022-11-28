إحالة أوراق قاتل شقيقتين في قنا إلى المفتي.. إحداهما رفضت الزواج منه

قررت محكمة جنايات قنا، اليوم، إحالة أوراق صياد إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل فتاة وشقيقتها الطفلة بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس محكمة جنايات قنا، وعضوية المستشارين تامر الأمير وياسر عرفة.

المتهم زميل والد الشقيقتين

تعود أحداث القضية إلى 26 أغسطس من عام 2020، حيث نسبت جهات التحقيق للمتهم «مجدي.ط.ع»، 27 عاما، صياد، ومقيم في أبو سمبل بمحافظة أسوان، وزميل والد الشقيقتين في العمل ببحيرة ناصر، تهمة قتل ندى فتحي حسن، 18 عاما، وشقيقتها «نورهان»، 14 عاما، بآلة حادة، بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص.

علاقة عاطفية

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان على علاقة عاطفية بالمجني عليها الكبرى، وقرر الانتقام منها بسبب إنهائها لتلك العلاقة، ورفضها الزواج منه، ومعايرتها له بسوء سمعة شقيقتيه.

وفي يوم الواقعة، تسلل المتهم إلى منزل المجني عليهما في قرية جزيرة مطيرة بقوص، وطرق الباب وعندما فتحت له المجني عليها الأولى قيدها وأنهى حياتها، وعندما شاهدته شقيقتها الصغرى هاجمها وقتلها، وبعد التأكد من وفاتهما أخذ الهواتف المحمولة الخاصة بالضحيتين، وخرج من الباب.

أبكم يدلي بمواصفات المتهم

وذكرت التحقيقات، أن المتهم ألقى بالهواتف والسلاح الأبيض في أحد المصارف، حتى دل عليها طفل أبكم، وقال مواصفاته أمام جهات التحقيق.

وأحيلت القضية المقيدة تحت رقم 3779 لسنة 2021 جنايات قوص، والمقيدة برقم 359 لسنة2021 كلي قنا إلى محكمة جنايات قنا.