القبض على المتهمين بقتل طالب أسوان وإلقاء جثته في المجاري  

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسوان وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، إذ تبين أنهما شخصان ارتكبا الجريمة لسرقته حيث قاما بخنقه وإلقائه في ترعة.

تلقى مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، بلاغًا من سائق - مقيم بدائرة المركز بغياب نجله طالب –14 سنة عن مسكنهما، عقب خروجه للعمل مُستقلاً مركبة «توك توك» خاصته.

العثور على جثة طافية في المجاري

وفي وقت لاحق تبلغ للمركز من بعض الأهالي بالعثور على جثة شخص تطفو على سطح مياه أحد المجاري المائية بدائرة المركز، وما تبين أن الجثة لذكر مجهول في العقد الثاني من العمر ملفوف حول رقبته قطعة من القماش «شال»، وتعرف الـمُبلغ على الجثة وقرر أنها لنجله المتغيب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، التي أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة والاستيلاء على مركبة التوك توك، والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.