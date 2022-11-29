غدا.. انعقاد ثاني جلسات البورصة السلعية لتداول القمح

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة المصرية للسلع تعقد ثاني جلساتها غدا الأربعاء 30 نوفمبر في تمام الساعة الثانية ظهراَ، وذلك لتداول المطاحن والشركات على سلعة القمح المعروض من الهيئة العامة للسلع التموينية.

بدء أعمال البورصة المصرية للسلع

وبدأت أعمال البورصة المصرية للسلع يوم الأحد 27 نوفمبر، وذلك كبداية طرح سلعة القمح بالبورصة السلعية، إذ طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9 ألاف و750 جنيها للطن الواحد، وذلك عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

18 عملية شراء للقمح في اليوم الأول للبورصة

وعن تقرير أعمال التداول الأول للبورصة والذي تم يوم الأحد الماضي، أشارت وزارة التموين، أنه تم تنفيذ عدد 18 عملية شراء بالفعل عبر منصة البورصة السلعية، وأوضحت أن طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع بلغت 28 طلب باجمالي كمية قدرها 19779.98 طن بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه مصري.

تجدر الإشارة إلى أنه يجب على شركات المطاحن الراغبة في الاستفادة من ‏المتاجرة على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك ‏كمشتريين للأقماح في تلك المزايدات، أن يقوموا بتسجيل عضوية البورصة المصرية للسلع أولاً، وذلك من ‏خلال الدخول على الرابط من هنــــا.