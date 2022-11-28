«التموين»: إنشاء شركة أرض مصر للصوامع والتخزين برأس مال نصف مليار جنيه

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة ‏للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك ‏الزراعي المصري، لإنشاء شركة «أرض مصر للصوامع ‏والتخزين»، مشددًا على دعمه للتعاون بين أجهزة الوزارة ‏والوزارات الأخرى بالدولة للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة ‏وحسن إدارتها ليعود في النهاية العائد للمواطن.

شركة أرض مصر للصوامع والتخزين

ووفقًا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، في بيان له، فإنَّه يوجد عدة مهام وأهداف للشركة الجديدة، تشمل على التالي:

** إنشاء ‏وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل وتأجير الصوامع والمخازن ‏والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية ‏والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها.

** إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة ‏أو للغير وما يتعلق به من أنشطه أخرى وبما يحقق أغراض الشركة.

** فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك ‏أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره احد ‏السلع الإستراتيجية المهمة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.

** التعاون لإدارة الأصول بشكل ‏جيد بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر ‏السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد. ‏

الشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين

من جهته، أكّد اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين، أنَّ رأس مال الشركة النقدي المرخص به هو 500 مليون ‏جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنيه بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، و40% للبنك ‏الزراعي المصري، و15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله ‏أولى.

وأضاف اللواء شريف باسيلي أنَّ المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة ‏القابضة بـ82 هنجرًا، والبنك الزراعي بـ72 شونة، موضحًا أنَّ المرحلة الثالثة ‏تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، و3 صوامع حقلية، و9 قطع أراضي ‏بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري والهيئة ‏العامة للسلع التموينية.‏

وخلال توقيع البروتوكول، أشاد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي ‏المصري، بالجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على ‏أصولها خاصة الصوامع منها بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى ‏‏3.6 مليون طن.

ونوه رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إلى استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة، موضحًا أنَّ البنك لديه من الأصول التي سيتم ادارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذى سيعود بالنفع على كل الأطراف المعنية ولا سيما في الأنشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.