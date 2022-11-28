القبض على تاجر مخدرات بحوزته 50 كيلو «شابو» بـ50 مليون جنيه في الجيزة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد العناصر الإجرامية في فرشوط بمحافظة قنا بتهمة الإتجار بمخدر «الأيس - الشابو» بكميات كبيرة وتروّيجه على عملائه متخذاً من حدائق أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة إجرامه.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة في حدائق أكتوبر بالجيزة، وبحوزته كمية لـ مخدر الأيس «الشابو» وزنت 50 كيلوجراما ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت قيمة المواد المخدرة بنصف مليار جنيه.