عاجل.. «التعليم»: الوضع الصحي في المدارس آمن ولا داعى لإجراءات استثنائية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أنّ الوضع في المدارس آمن، ولا يتطلب أي إجراءات استثنائية، تزامنا مع ظهور الفيروس المخلوي التنفسي، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد تداول أخبار على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تقديم موعد الامتحانات بسبب الفيروس المخلوي، وأكدت الوزارة أنّه لا صحة لما تردد جملة وتفصيلا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد داخل المدارس الحكومية في موعدها المقرر، يوم 14 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 المعلن عنها مسبقا، دون أي تغيير، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، بما فيها الفيروس المخلوي التنفسي، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).