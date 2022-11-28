تأجيل محاكمة مدرس بالمعاش في قضية «الكلافين والرفاعية» ببنها لـ2 فبراير

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، تأجيل نظر قضية اتهام وكيل مدرسة بالمعاش، وصادر بحقه حكم غيابي بالإعدام، ضمن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الكلافين والرفاعية»، والتي شهدتها قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من شهر فبراير المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعي وسماع مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشوي، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل،

أمر إحالة المتهم لجنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14258 لسنة 2008 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 16270 لسنة 2008 كلي شمال بنها، أن المتهم وآخرين صدر بحقهم أحكام بالإعدام، بعدما أشعلوا النار عمداً في مبان مسكونة كائنة بقرية ميت العطار، بأن سكبوا مادة بترولية سريعة الاشتعال «جازولين»، داخل المنازل الخاصة بالمجني عليهم، ثم أشعلوا النار فيها ونشأ عن ذلك موت المجني عليها فكرية محمد عبدالمنعم، والتي كانت متواجدة بمسكنها وقت اشتعال النار.

وتابع أمر الإحالة، بأن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين من السابع حتى الحادي عشر في ارتكاب الجرائم المبينة بالبند الرابع، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق.

تفاصيل مجزرة الكلافيين والرفاعية ببنها

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في وقت سابق، من ضبط عنصر إجرامي صادر ضده حكم بالإعدام شنقا، في قضية مجزرة ميت العطار بدائرة مركز شرطة بنها، بين عائلتي «الكلافين» و«الرفاعية»، وذلك حال تردد المتهم على منزله، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود معلومات بتردد عنصر إجرامي صادر ضده حكم بالإعدام في أحد القضايا الشهيرة بمنطقة ميت العطار دائرة مركز بنها على منطقة المنشية دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط قسم أول بنها من ضبط «م ع م س»، 63 سنة، مدرس بالمعاش، ومقيم ميت العطار دائرة مركز بنها، مطلوب التنفيذ عليه في جريمة قتل والمقضي عليه فيها بالإعدام شنقا، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته.

يذكر أن القضية المشار إليها ترجع لواقعة مشاجرة نشبت بقرية ميت العطار دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية بين العائلتين، وأسفرت عن وفاة بعض أفرادهما، وتم إبرام صلح بين الطرفين أقرته لجنة تحكيم عرفية.