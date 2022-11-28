تنفيذ 62 ألف حكم قضائي وضبط 115 كيلو مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 133 متهما، وتنفيذ 62367 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضمّ 14 متهما بارتكاب حادث تنقيب عن آثار.

ضبط 286 قضية مواد مخدرة

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 286 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 330 متهما، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 46,765 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 36,540 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 12,012 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 6,380 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 3,820 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 5,735 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,172 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 1,290 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 310 جرامات، كمية من مخدر الأفيون وزنت 80 جراما، و1994 قرصا مخدرا.

ضبط المتهمين الهاربين

كما أسفرت الحملات عن ضبط 30 متهما هاربا، وضبط 18 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 218 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 21274 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.