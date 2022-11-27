«الداخلية»: التنقيب عن الآثار وراء حدوث هبوط أرضي في شارع رئيسي بسمنود

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو تحت عنوان «تنقيب عن الآثار يؤدي إلى انهيار أرضي بمنازل سكنية بسمنود».

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأحد، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 نوفمبر الجاري تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية من بعض الأهالي، بوجود هبوط أرضى بأحد الشوارع بدائرة المركز.

سبب حدوث الهبوط الأرضي

بالانتقال والفحص تبين وجود هبوط أرضي بالشارع المشار إليه بمساحة «1,5 متر × 1,5 متر بعمق 1,5 متر» دون حدوث إصابات، وأن سبب حدوث الهبوط الأرضي نتيجة سابقة قيام 4 أشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن آثار داخل منزل كائن بذات الشارع.

وأشار البيان، إلى ضبط المتهمين بتاريخ 18/10/2022، وضبط أدوات الحفر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.