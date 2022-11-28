«رجال الأعمال المصريين الصينيين»: خلق مناخ استثماري ضمن مبادرة الحزام والطريق

قال مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لمؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين»، إنّ العلاقات المصرية الصينية، شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا في كافة المجالات، وأثبتت قدرتها على مواكبة التحولات والتغيرات الدولية والإقليمية، لافتًا إلى أن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين لديها الاستعداد الكامل لتعزيز ودفع العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والصين، والتعاون القائم على مصلحة الطرفين.

تحسين التعاون الثنائي بين رجال الأعمال في البلدين

وأضاف المنزلاوي، خلال كلمته أثناء إطلاق مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين» بالعاصمة الإدارية، أن المؤسسة تستهدف استغلال تلك العلاقات القوية لتحسين التعاون الثنائي بين رجال الأعمال في البلدين خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الحكومة الصينية، وخلق مناخ جيد للشركات الصينية وتشجيعها على الاستثمار في مصر، إلى جانب دفع عجلة الصناعة الصينية داخل مصر، والاستفادة منها لتحقيق رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها نحو توطين الصناعات.

منصة لتسهيل العلاقات بين الشركات الصينية والمصرية

وتهدف مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين إلى أن تكون منصة لتسهيل العلاقات بين الشركات الصينية والشركات المصرية وضمان مستوى فعال من الشراكات بين الطرفين من أجل زيادة مستوى التعاون الاقتصادي والثقافي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

كما أن المؤسسة تهدف أيضا إلى دفع حجم الاستثمارات الصينية داخل جمهورية مصر العربية وكذلك مساعدة الشركات الصينية لتأدية عملها داخل جمهورية مصر العربية.

تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر

وكانت الحكومة المصرية، شجعت على تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر وفقًا للقانون المصري، كما أقرت وزارة التضامن الاجتماعي في 22 فبراير2022 بإنشاء المؤسسة ككيان اجتماعي دولي ذو هوية قانونية.