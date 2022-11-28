مصرع شخصين في تصادم دراجتين ناريتين بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، في مركز منوف بمحافظة المنوفية، وجرى الدفع بسيارات إسعاف لمحاولة إنقاذهما ولكنهما توفيا، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى التحفظ على الجثمانين ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

مدير أمن المنوفية يتلقي إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، على الطريق بين قريتي «زاوية رازين» و«صنصفط» بدائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حوادث محافظة المنوفية في أسبوع

وشهدت محافظة المنوفية، الأسبوع الماضي، عددا من الحوادث، منها إصابة 7 أشخاص، بينهم 6 من أسرة ةاحدة، في حادث انقلاب سيارة على طريق السادات بالمنوفية، كما أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على الطريق الإقليمي بمركز شرطة الباجور، وإصابة 6 أشخاصا في انقلاب سيارة بمركز السادات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.