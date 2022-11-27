حظك اليوم وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. تحذير للقوس والميزان

أوضاع معاكسة وأخرى في طريقها للحل، هكذا توقعت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم لكافة المواليد في الربع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، إذ يتابع البعض تغيرات الخرائط الفلكية، التي تتغير بشكل يومي، حسب كل برج سماوي.

وأصدرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 27-11-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا، ومع ذلك حاول أن تنظم أفكارك وأولوياتك وجهودك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم برج الحمل 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

حظك اليوم برج الثور 27-11-2022 على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزلك الحظ وفي الأفق مكاسب مالية ونجاحات فريدة.

حظك اليوم برج الثور 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم وقتا مناسبا للسفر والرحلات ولتوطيد علاقاتك والاتصال بالخارج.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-11-2022 على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموالك والتخطيط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بطاقة عاطفية رائعة تساعدك على الاقتراب ممن تحب، وتعبر جيدا عن مشاعرك.

حظك اليوم برج السرطان 27-11-2022 على الصعيد المهني

اليوم لا تتعجل الأمور وتأنّ في توقيع الأوراق وفي حكمك على الأشخاص.

حظك اليوم برج السرطان 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تنتبه لمشاعر من تحب أو شريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 27-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان.. تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 27-11-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال داعما مولود برج العذراء ويعدك بلقاءات مهنية واجتماعية مميزة، وقد تعقد صداقات ملائمة.

حظك اليوم برج العذراء 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بوقت رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

حظك اليوم برج الميزان 27-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الميزان 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومن المهم أن تتجنب أي جدال قد يؤدي لصدام مع من تحب.

حظك اليوم برج العقرب 27-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها.. اعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم برج العقرب 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم والفرصة سانحة اليوم لتوطيد علاقتك بالأحباب وتقنعهم بما تريد.

حظك اليوم برج القوس 27-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. راجع خطواتك جيدا تفاديا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج القوس 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتأني في ردود أفعالك وراجع جيدا أقوالك قبل أن تتفوه بها.

حظك اليوم برج الجدي 27-11-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويمنحك يوما مناسبا لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم برج الجدي 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالتألق ويجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

حظك اليوم برج الدلو 27-11-2022 على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بتنظيم جهودك، والعمل في صمت، وعليك أن تعمل بدقة، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الدلو 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية، وعليك أن تقاوم.

حظك اليوم برج الحوت 27-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في وضع داعم ويدفعك ذلك للاهتمام بمشروعات خاصة، ويساعدك ذلك أيضا على توطيد علاقتك بالأصدقاء.

حظك اليوم برج الحوت 27-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن توطد علاقتك بمن تحب، وتوجه قدراتك ومواهبك للتأثير في الطرف الآخر.