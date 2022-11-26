حظك اليوم برج الميزان عاطفيا ومهنيا.. وقت مناسب لإصلاح علاقتك مع العائلة

لا يتحمل مولود برج الميزان كلمته ووعوده التي أعطاها للآخرين، فهو يتنصل منها من موقف واحد ولا يبرر سبب ما صدر منه، ما يجعله خائنا مخادعا في عيون الكثيرين، وهو شخص حاد الطباع في انفعالاته التي يكون مبالغا بها عند الوقوع في مشكلة ما أو أزمة، كما أنه يمكن أن يصادق الأشخاص حوله وهو لا يحبهم أو يحمل ودا لهم.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم مما يساعدك في عقد لقاء بالكثيرين أو اتصالات مثمرة وتستمع جيدا للآخر وتستفيد منه، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

يوجد القمر في وضع معاكس بالنسبة لمواليد برج الميزان اليوم، ما يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب لإصلاح علاقتك مع العائلة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.