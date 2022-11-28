حظك اليوم وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. تحذير لـ«الثور» ونصيحة لـ«الأسد»

يتابع البعض بشكل يومي الخرائط الفلكية والتي تتغير حسب حركة الكواكب والنجوم في المنازل المختلفة للأبراج السماوية الـ12.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 28-11-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الأصحاب والزملاء ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة.

حظك اليوم برج الحمل 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مرنا وترضى بما يقدمه لك الطرف الآخر وتستطيع أن تسعد بحياتك.

حظك اليوم برج الثور 28-11-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدا، وألا تدخل في مغامرة مالية أو قرارات غير محسوبة العواقب.

حظك اليوم برج الثور 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس قد يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا في فرض آرائك.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية وترى الأمور من حولك بوضوح.

حظك اليوم برج السرطان 28-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تجد وسيلة لزيادة دخلك وتبدو واضحا في خطواتك وتضع أسس قوية لمكانتك.

حظك اليوم برج السرطان 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لاعتماد اللباقة مع من حولك ومع من تحب.

حظك اليوم برج الأسد 28-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يصيبك اليوم بالتوتر، فلا تدع الهموم تربكك واهتم بحماية حقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع الأهل والأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء 28-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمنحك يوما مهما للبناء ولإنجاز أعمالك وتحسن تنظيم جهودك وطاقتك.

حظك اليوم برج العذراء 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. لديك اليوم قدرة على التأثير في الجنس الآخر، وإدارة حياتك بحكمة.

حظك اليوم برج الميزان 28-11-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك اليوم نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض.

حظك اليوم برج الميزان 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك اليوم متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية.

حظك اليوم برج العقرب 28-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، وعليك باتباع الطرق العادلة في حل مشكلاتك المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج العقرب 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تجنب المواجهات العنيفة، وحاول أن تتفاهم بهدوء من أجل إيجاد حل لمشكلة عالقة.

حظك اليوم برج القوس 28-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار مواهبك ويخدم خططك.

حظك اليوم برج القوس 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في اختيار كلمات مؤثرة ويساعدك ذلك على تهدئة أي مواقف متوترة.

حظك اليوم برج الجدي 28-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يسلط الضوء على المال وبعض الالتزامات، وعليك أن تعتني بأعمالك وحساباتك تجنبا للخسارة والأخطاء.

حظك اليوم برج الجدي 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بألا تبالغ في رغباتك، ولا تغامر في أقوالك ووعودك تفاديا للتورط في أمور غير مدروسة.

حظك اليوم برج الدلو 28-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك إصرارا، ويدفعك لتستثمر نشاطك ومواهبك.

حظك اليوم برج الدلو 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك، يجعلك ساحرا وجذابا.

حظك اليوم برج الحوت 28-11-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينصحك ألا تعلن خططك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت 28-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر.. تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.