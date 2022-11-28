إحالة موجهي ومتابعي مدرسة إعدادية في بني سويف للتحقيق

أجرى الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، زيارة مفاجئة لعدد من مدارس مركز الواسطى شمال المحافظة، اليوم الاثنين، في إطار تكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس.

وكيل تعليم بني سويف يتابع مدرستين إعداديتين

وتابع وكيل الوزارة سير اليوم الدراسي بمدرستي الشهيد محمد حسن ومصطفى سلامة الإعداديتين، بإدارة تعليم الواسطى، ورافقه خلالها نبيل حميد مدير الإدارة ناصر أبو بكر وكيل الإدارة والمتابعة ومدير المرحلة، حيث تضمنت الزيارة مشاركة الطلاب طابور الصباح ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة.

إحالة عدد من الموجهين والمتابعين للتحقيق

وقرر وكيل تعليم بني سويف إحالة المتابعين والموجهين لمدرسة الشهيد محمود حسن الإعدادية للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، للتراخي وعدم المتابعة الجادة للمدرسة، مشدداً على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة الطلاب.

تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس

كما وجه «عبد التواب» بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول التغيرات المناخية والمشروعات القومية و«حياة كريمة» إلى جانب تنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات القومية، لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات، لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.

تكريم مديرة مدرسة لإنضباط العملية التعليمية والتزام الإشراف اليومي ببني سويف

كما كرم وكيل الوزارة مديرة مدرسة الشهيد مصطفى سلامة الإعدادية بنات ومعلمي التربية الرياضية، وذلك لانضباط العملية التعليمية، والتزام الإشراف اليومي وانضباط المعلمين داخل الفصول، معرباً عن تقديره ودعمه لإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس على انتظام العمل والجهد المبذول والعمل على تحسين مستوى الطلاب العلمي وتنفيذ الأنشطة المختلفة.