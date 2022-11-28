غرفة السياحة تطالب المواطنين بعدم السفر للعمرة إلا من خلال الشركات المعتمدة

قالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار طالبت المواطنين المصريين الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة هذا العام، بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة وذلك لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل الكيانات غير الشرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.

لا شكاوى بموسم العمرة الحالي

وأضافت الغرفة في بيان صحفي اليوم، أن موسم العمرة الحالي والذي بدأ أكتوبر الماضي لم يشهد تحرير أيا من المعتمرين لأية شكاوى، موضحة أن موسم العمرة الجاري متميز حتى الآن، لافتة إلى أن تميز الموسم يعود في المقام الأول لضوابط العمرة، فضلا عن تنفيذ كافة رحلات العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية.

البوابة المصرية للعمرة

وتابعت الغرفة: «قانون البوابة المصرية للعمرة حقق سهولة وسرعة غير مسبوقة في إنهاء إجراءات العمرة وتنظيم عمل شركات السياحة المعتمدة في تنظيم الرحلات، كما كفل كافة حقوق المعتمرين داخل وخارج مصر».

وأكدت الغرفة أن ضوابط العمرة شددت على الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين عند تنفيذ التعاقدات مع كافة الجهات التي تقدم خدماتها للمعتمر منذ مغادرته لمنزله وحتى عودته سالما بعد أداء المناسك.

وطالبت الغرفة كافة شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات العمرة ووكلائها بالمملكة العربية السعودية بضرورة استمرار الالتزام بالضوابط المنظمة للموسم وتنفيذ التعاقدات المتفق عليها مع المعتمرين وحفظ حقوقهم اتساقا مع القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

وأشادت غرفة شركات السياحة بالدور الرقابي المهم لوزارة السياحة والآثار خلال الموسم من خلال قطاع الشركات وإدارة السياحة الدينية وكذلك المتابعة الدقيقة من الوزارة لإجراءات سفر وعودة المعتمرين وكذلك متابعة أحوال المعتمرين خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة والتأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها في التعاقدات مع الشركات السياحية المعتمدة، والتي تم رفعها على البوابة المصرية للعمرة.