رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وزير التعليم: تسليم الطلاب 3 ورقات خلال امتحانات الثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
02:14 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ طالب الثانوية العامة يتسلم 3 ورقات خلال الامتحان، الأولى كراسة الأسئلة وتشمل أسئلة الاختيار من متعدد والمقالية.

البابل شيت

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، لكشف مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2022، أنّ الورقة الثانية وهي البابل شيت، يُجيب الطالب فيها عن أسئلة الاختيار من متعدد، والثالثة «بيضاء»، ويجيب فيها الطالب عن الأسئلة المقالية.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم يكشف مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. منها «مقال 250 كلمة»

وزير التعليم: سنتصدى للغش بقوة.. والتعريب مستمر لطلاب المدارس الخاصة

وزير التعليم: امتحان تدريبي لطلاب الثانوية العامة بعد منتصف العام الدراسي

وزير التعليم يعلن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة 2023.. اليوم
بقلم أميرة فكري