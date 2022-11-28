وزير التعليم: تسليم الطلاب 3 ورقات خلال امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ طالب الثانوية العامة يتسلم 3 ورقات خلال الامتحان، الأولى كراسة الأسئلة وتشمل أسئلة الاختيار من متعدد والمقالية.

البابل شيت

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، لكشف مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2022، أنّ الورقة الثانية وهي البابل شيت، يُجيب الطالب فيها عن أسئلة الاختيار من متعدد، والثالثة «بيضاء»، ويجيب فيها الطالب عن الأسئلة المقالية.