إنشاء المدرسة الثانوية الزراعية بسوهاج بتكلفة 32 مليون جنيه

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة أخميم بتفقد أ المدرسة الثانوية الزراعية الجديدة بقرية " الصوامعة شرق "؛ والتي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، وبتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والنائب شعبان لطفي عضو مجلس النواب، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس سيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

المدرسة في معلومات

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمدرسة التي تم إنشاؤها على مساحة 22 ألف و 400 متر مربع؛ وتوفر 21 فصل دراسي، وتضم عدد 14 مبنى بالمدرسة ما بين " ورش النجارة، ورش الميكانيكا، ومعامل الألبان، و 2 مبنى صوبة زجاجية، و 2 مبنى صوبة خشبية، و 2 مبنى تسمين وبياض، ومبنى جراج، ومبنى حظائر تربية الحيوان، بالإضافة إلى منفذ بيع، ومعمل الصناعات الغذائية" .

دخول المدرسة الخدمة

وأكد المحافظ أن المدرسة تعد صرح تعليمي كبير يجب تحقيق الاستفادة القصوى منه، في ظل اهتمام الدولة بالتعليم الفني والزراعي، موجها بتخصيص مكان لإقامة طلاب المدرسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء توصيل المرافق للمدرسة، تمهيدا لدخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، وتيسير وتمهيد كافة الطرق المؤدية إلى المدرسة للتيسير على أبنائنا الطلاب .