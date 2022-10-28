مدحت صالح يكشف كواليس أغنية «شبك يا مصري»: «عجبت الحجار وثروت أول ما سمعوها»

أعرب الفنان مدحت صالح، عن سعادته بالغناء في مهرجان الموسيقى العربية، بدورته الـ 31، الذي تنقله شبكة تلفزيون «الحياة» حصريا.

مدحت صالح يتحدث عن علاقته مع عمرو سليم

أكد صالح، في حواره مع الإعلامية أميرة العادلي، عبر قناة «الحياة»، أنه يعتبر المهرجان بمثابة بيته الثاني، فقد شارك في حفلاته خلال أكثر من 25 عاما، مشيدًا بتعاونه خلال حفله الذي أقيم أمس الخميس، مع الموسيقار عمرو سليم: «عمرو ده عشرة عمر وصديق وأخ بمعنى الكلمة، ورحلة تعب وكفاح ونجاح مع بعض.. مهما قلت مش هقدر أوفيه حقه».

وكشف مدحت صالح كواليس أغنية «شبك يا مصري» التي طرحها مؤخرًا، ويتعاون فيها مع الفنانني علي الحجار والفنان محمد ثروت: «أنا بشكرهم.. يستاهلوا إني أشكرهم طول الوقت على إنهم قبلوا يشتركوا في الأغنية الوطنية دي وحبوها.. وكل ده في حب مصر».

أغنية «شبك يا مصري»

وعن بداية فكرة الأغنية والتعاون الثلاثي فيها، قال مدحت صالح: «أنا كنت عامل الغنوة.. وعلي الحجار كلمني عشان كان في رغبة بيننا من زمان إننا نقدم حاجة سوا.. عرض عليا عمل.. فقلت له طب أنا كمان هعرض عليك عمل ونختار.. فلما عرضت عليه (شبك يا مصري) عجبته جدا وتحمس.. ومتأخرش في الحقيقة ولا محمد ثروت اتأخر.. والحمد لله قدمناها».

وتستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حتى الخميس المقبل، وتضم الفعاليات 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.